Marokko wil meer hulp bij tegenhouden illegale migranten naar EU

Niet meer de gevaarlijke route over de Middellandse Zee naar Italië maar de kortere naar Spanje is nu de grote trekpleister voor migranten en mensensmokkelaars.

Vergeleken met 2017 is het aantal illegale migranten op de ‘westelijke route’ vorig jaar verdubbeld naar 57.000 die bijna allemaal vertrokken vanuit Marokko. Afrikaanse vluchtelingen proberen alles om de Spaanse enclaves Melilla en Ceuta binnen te geraken. Recent doken er beelden op van uitgesneden matrassen waarin twee migranten zich hadden verstopt. Eerder ontdekte de Guardia Civil ook al wanhopige Afrikanen die in de bumper, onder de motorkap en zelfs achter het dashboard van auto’s gekropen waren om Europa te bereiken.

Spanje is een uitzondering, want over de hele linie registreerde Frontex - het Europese agentschap voor de bewaking van de buitengrenzen - juist een daling van het aantal illegale grensovergangen naar de EU. Een kwart minder dan het jaar ervoor. Er kwamen vorig jaar 150.000 illegale migranten Europa binnen. Dat is zelfs 92 procent minder dan tijdens het hoogtepunt van de migratiecrisis, vier jaar geleden.

Frontex verzamelde vorig jaar ook voor het eerst cijfers over het geslacht en de leeftijd van de illegale migranten bij. Slechts 18 procent blijken vrouwen; twintig procent geeft aan onder de 18 te zijn. Er werden daarnaast bijna 4.000 onbegeleide minderjarigen opgepakt.

Volledig scherm Samu Magasuba (16) uit Mali is teruggestuurd naar Mali. Hij werd het afgelopen jaar onderschept on Algerije door de grenspolitie. © Getty Images

Opvoeren

Spanje heeft Marokko al eerder gevraagd de bewaking langs de grens op te voeren. Volgens de Spaanse krant El Pais heeft Marokko in ruil voor extra medewerking om meer compensatie vanuit Spanje en de EU gevraagd. Onlangs heeft Europa een fonds van 140 miljoen euro toegezegd om Marokko te helpen de aanhoudende stroom van Afrikanen die illegaal naar Europa willen te beteugelen. Marokko heeft geklaagd dat het nog steeds wacht op het eerder toegezegde geld. Volgens El Pais zou het land behalve het geld ook subsidie willen voor de scholing van jonge Marokkanen in voor het land belangrijke sectoren als toerisme.

De Spaanse problemen nemen niet weg dat Frontex ook in Griekenland opnieuw een stijging met een derde van het aantal illegalen heeft geconstateerd. Deze groep komt echter niet over zee maar via de landsgrens tussen Turkije en Griekenland. Onder deze migranten ook veel Turken, terwijl Afghanen, Syriërs en Irakezen het nog steeds over zee blijven proberen.

Italië

De statistieken van Frontex zijn gebaseerd op het aantal geregistreerde overschrijdingen van een Europese buitengrens, niet op het aantal personen. Eén persoon kan in een jaar mogelijk op verscheidene locaties pogingen ondernemen om de EU illegaal binnen te ¬komen. Het aantal illegale aankomsten in Italië zakte in een jaar tijd met 80 procent naar 23.000, het laagste cijfer sinds 2012. Vanuit Libië slonk het aantal vertrekkers met 87 procent. Een op de drie onderschepte migranten op deze route had de Tunesische of Eritrese nationaliteit.

Italië verbiedt sinds het begin van de zomer schepen die migranten oppikten op zee om aan te meren in het land, ook de boten in opdracht van operatie Sophia, die strijdt tegen mensensmokkel. Tot voor kort dreven de Sea-Watch 3 met 32 migranten aan boord en de Sea-Eye (17 migranten) wekenlang op zee. Frankrijk en Duitsland zijn nu bereid om een deel van de opvarenden op te vangen.