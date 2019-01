Marokko wil verkrachter niet terug, dus gaat hij vrijuit

Vorige week dinsdag gingen de deuren van het gesloten centrum Caricole in Steenokkerzeel open voor Mustapha Bali. Daarmee is een notoire zware jongen op vrije voeten. Bali zat een celstraf van 17 jaar uit, vooral voor drugsfeiten, maar in mei vorig jaar kreeg hij nog eens drie jaar cel voor het verkrachten van een jonge, zwakbegaafde vrouw.



Mustapha Bali is de broer van Samira Bali - evenmin een doetje. Ze zit een celstraf van 27 jaar uit voor het vermoorden van haar ex-vriend en is getrouwd met de teruggekeerde Syriëstrijder Younes Delefortrie.



Volgens de Belgische krant Het Laatste Nieuws radicaliseerde Mustapha Bali. Oud-staatssecretaris Theo Francken (N-VA) trok zijn verblijfspapieren in - Bali heeft alleen de Marokkaanse nationaliteit - om hem te repatriëren. Bali vocht zijn uitwijzing niet aan.