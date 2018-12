Mars tegen Marrakesh loopt uit de hand: Brusselse politie zet traangas in

updateDe Mars tegen Marrakesh, een demonstratie in Brussel tegen het VN-migratiepact, is ontaard in rellen met de politie. Na toespraken escaleerde de sfeer. Betogers gooiden met stenen en dranghekken. Een ruit van een gebouw van de Europese Commissie ging aan diggelen. De politie heeft traangas en waterkanonnen ingezet.

Volgens de Belgische autoriteiten hadden zich rond het middaguur 5500 mensen verzameld in het centrum van hoofdstad om mee te doen aan de mars. Voor de tegendemonstratie kwamen ook nog eens duizend betogers opdagen. Naar beide kampen waren toen nog deelnemers onderweg. Hoeveel mensen nu aanwezig zijn bij de betogingen, is onduidelijk.

Gezien de flink opkomst sprak mede-organisator Dries Van Langenhove, oprichter van de extreemrechtse groepering Schild en Vrienden, al vroeg van een geslaagde actie tegen het migratiepact van de VN. Vooraan liep ook Filip Dewinter mee, de voorman van Vlaams Belang. In de stoet was veel Vlaams nationalistisch vlagvertoon te zien en het geknal van rotjes te horen, evenals de leuzen ‘eigen volk eerst’, ‘linkse ratten, rol uw matten’ en ‘geen jihad in onze staat’.

De politie begeleidde de optocht en had zo'n 1000 mensen ingezet om zo nodig in te grijpen. De mars begon rustig maar in de loop van de middag werd de sfeer steeds grimmiger. Zo werd een cameraploeg en VTM Nieuws-journaliste Hannelore Simoens belaagd met rookbommetjes en uitgefoeterd voor ‘linkse ratten’.

Een meerderheid van de VN-lidstaten stemde vorige week in met het migratiepact. In dat pact wordt verwezen naar bestaande mensenrechten en klimaatverdragen waar vluchtelingen nu al een beroep op kunnen doen. Meerdere landen, waaronder de Verenigde Staten, Polen en Italië, gingen niet akkoord met het pact. Ook in Duitsland was hevige discussie over het pact, maar dat ging uiteindelijk akkoord. In België stapte de rechts-conservatieve partij N-VA uit het kabinet.

De Brussels minister-president Rudi Vervoort en Brussels burgemeester Philippe Close hadden afgelopen week de Mars tegen Marrakech verboden. Ze wilden de ‘bruine mars’ en de extreemrechtse uitlatingen tegen het VN-migratiepact weren uit de stad uit vrees voor de veiligheid.