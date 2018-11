Marslanding gelukt: Nasa's Insight heeft Mars bereikt

LIVE VIDEOHet is gelukt! Vanuit de hele wereld werd meegekeken naar de landing van Marslander InSight en zagen ze hoe medewerkers van Nasa elkaar juichend in de armen vielen. Iets heel bijzonders is geslaagd. ,,Dit is een ongelofelijke dag voor Nasa.’’

Een helse afdaling, zes minuten van terreur: de aankondigingen van de marslanding zorgden dat de spanning opliep tot een hoogtepunt. Zou de Marsverkenner het halen, na een reis van bijna zeven maanden? Heel de wereld kon live meekijken in de controlekamer van Nasa via een livestream.

Er stond dan ook nogal wat op het spel. Niet alleen de miljard kostende sonde, maar ook kennis. Insight moet de geheimen uit het binnenste van Mars onthullen. Door boringen en metingen van bevingen op de planeet, moet meer duidelijk worden over de ontstaansgeschiedenis van Mars.

Maar dan moest Insight wel veilig landen. Het kostbare apparaat moest zich met militaire precisie een weg door de atmosfeer van Mars boren en onderweg de verzengende hitte weerstaan. Insight kwam met een snelheid van bijna 20.000 kilometer per uur de ijle atmosfeer van Mars binnen. In minder dan zeven minuten moest die snelheid afremmen naar bijna nul en landen in precies de juiste hoek van 12 graden.

Volledig scherm Blijdschap in het NASA-laboratory. © NASA

Nagelbijten

De vluchtleiding op aarde kon helemaal niets doen om dat proces in goede banen te leiden. Het was dus afwachten en nagelbijten, wetend dat de kans van slagen zeer beperkt is. Meer dan de helft van de landingen op Mars mislukken. Diverse ruimteorganisaties van over de hele wereld stuurden de afgelopen decennia 44 sondes naar onze ruimtebuur. Daarvan waren achttien succesvol, met zeven geslaagde landingen. Niet voor niets klonk bij elke met succes doorlopen stap een ingetogen applaus - tot de ontknoping. Hij is geland!

,,Het was intens’’, aldus een dolgelukkige medewerker van na afloop. ,,Het is een ongelofelijke dag voor Nasa.’’ Toch is de organisatie er nog niet helemaal gerust op. Pas als het stof letterlijk is neergedaald moet duidelijk worden of het apparaat ongeschonden uit de strijd is gekomen. En pas dan, na een paar uur, wordt duidelijk of Insight echt aan zijn werk kan beginnen.

Volledig scherm Een van de eerste foto's die Insight maakte. © NASA