Massaal protest in Rusland: ‘De haat is toegenomen, we gaan richting een confrontatie’

Coronavirus LIVE | Ruim 11.000 boetes uitgedeeld na zes avonden avondklok, Duitsland sluit grenzen voor landen met veel coronamuta­ties

17:42 Het RIVM meldt 4438 coronabesmettingen over het afgelopen etmaal. Dat is weer onder het gemiddelde van de afgelopen week (4622). Bijna een week na de invoering van de avondklok heeft de politie in het hele land 11.582 boetes uitgedeeld. Ook vandaag volgen we alle ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog. Het nieuws van de afgelopen dagen lees je hier terug.