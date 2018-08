Massagraf van meer dan honderd mensen ontdekt in Sri Lanka

Volgens de onderzoekers zijn de resten van 101 mensen gevonden, maar kan het aantal oplopen omdat pas de helft van het terrein rond het massagraf is blootgelegd. De lichamen zijn slordig gedumpt, wat identificatie zal bemoeilijken, aldus de onderzoekers in de krant The Guardian. Het gaat om één van de grootste massagraven die in het land zijn ontdekt.



De burgeroorlog tussen de regering en de Tamilnationalisten eindigde in 2009 met een serie gewelddadige acties van het Sri Lankaanse leger. Er worden nog altijd zo'n 20.000 mensen vermist. In 2016 werd 'The office of Missing Persons' in het land opgericht met als doel om deze duizenden mensen te vinden en identificeren.