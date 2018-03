Massale dierensterfte Colombia door olielek

Het lek begon een maand geleden in de buurt van de stad Barrancabermeja, in het departement Santander, waar de grootste olieraffinaderij van het land is gevestigd. In totaal kwamen er 600 vaten olie in het water terecht. De olievlek spreidt zich momenteel al uit over een lengte van 24 kilometer op de Lizama en 20 kilometer op de Sogamoso.