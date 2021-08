Massale groepsaanranding van jonge vrouw schokt Pakistan, politie zoekt honderden mannen

De politie in Pakistan is naarstig op zoek naar honderden mannen die verdacht worden van betrokkenheid bij de massale aanranding van een jonge vrouw afgelopen zaterdag. Beelden van het schokkende incident staan op diverse sociale media, waaronder TikTok. ,,Ik werd in de lucht geslingerd. Ze hebben me op brute wijze aangevallen”, verklaarde de vrouw tegenover de politie.

De beelden veroorzaken een golf van verbijstering en boosheid in Pakistan. Inmiddels zijn er al enkele verdachten aangehouden nadat ze zijn herkend op de beelden. ,,We zitten er bovenop. De premier is op de hoogte van deze zaak”, zegt de Pakistaanse minister Fawad Chaudhry tegen The Guardian.

Wat gebeurde er?

Volgens de Britse krant waren die zaterdag 14 augustus tussen de driehonderd en vierhonderd mannen betrokken bij de aanranding, die op klaarlichte dag gebeurde in Lahore, de tweede grootste stad van het land. De vrouw was op dat moment een TikTok-video aan het opnemen met vrienden, in de buurt van Minar-e-Pakistan, het herdenkingsmonument voor de totstandkoming van de Pakistanresolutie.

Volgens het slachtoffer dook uit het niets een enorme menigte op haar en begonnen tientallen betrokkenen haar vervolgens te filmen. Ze trokken aan alle kanten aan haar en scheurden haar kleren kapot. Ook werden haar oorbellen, telefoon en geld gestolen, vertelt ze.

Geschokte reacties

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International is geschokt door de gebeurtenis. ‘De autoriteiten moeten de daders onmiddellijk ter verantwoording roepen en vrouwen beter beschermen in de openbare ruimte, waar vrouwen alle recht op hebben, maar waar ze geen volledige toegang toe hebben, uit angst voor precies dit soort aanslagen’, valt te lezen op Twitter.

Iedere inwoner van Pakistan moet zich de ogen uit zijn kop schamen, vindt Bilawal Bhutto Zardari, de voorzitter van de Pakistaanse Volkspartij. Het incident onderstreept volgens hem dat de samenleving ‘verrot’ is. Zijn politieke collega Shehbaz Sharif reageert net zo goed geschrokken. ,,Zeer verontrust over de intimidatie van een jonge vrouw en haar metgezellen door honderden mensen in het Greater Iqbal Park in Lahore. Wat nog zorgwekkender is, is de richting die onze samenleving opgaat. De recente anti-vrouwenincidenten herinneren ons eraan dat deze malaise diepgeworteld is. Heel beschamend!”

Premier

De Pakistaanse premier Imran Khan is door het incident in ernstige verlegenheid gebracht, temeer omdat hij in juni een verband legde tussen het groeiend aantal aanrandingen en verkrachtingen en de manier waarop vrouwen zich kleden. ,,Als een vrouw heel weinig kleding draagt, zal dat impact hebben op de man, tenzij het robots zijn. Het is gezond verstand.” Activisten in het ultraconservatieve islamitische land reageerden verbijsterd en gingen massaal de straat op.

Dat was overigens niet voor het eerst in Pakistan. In september vorig jaar demonstreerden duizenden vrouwen uit verontwaardiging over de reactie van een politiechef op de groepsverkrachting van een vrouw. Umer Sheikh beschreef het als een fout van de vrouw om überhaupt ’s nachts haar huis te verlaten en door een verlaten straat te rijden in plaats van een andere route te nemen. De verkrachting van de vrouw en de woorden van de politiechef leidden tot veel ophef op sociale media.

