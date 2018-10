May als houterige 'Dancing Queen' vastberaden richting 'haar' brexit

VIDEOPremier Theresa May heeft haar partijleden opgeroepen zich te verenigen achter haar voorstel tijdens de brexitonderhandelingen. ,,Doen we dat niet en waaieren we uit in verschillende richtingen op jacht naar onze versie van de perfecte brexit dan lopen we het risico de EU in zijn geheel niet te verlaten'', sprak ze ferm.

May verwees daarmee direct naar de interne twisten binnen haar partij, die in Birmingham het congres houdt. Kort voor ze houterig dansend op de klanken van Dancing Queen van ABBA het podium betrad, zegde parlementariër James Duddridge het vertrouwen in haar op. Met zijn brief kwam het aantal geregistreerde opposanten volgens Britse media op 36. Te weinig voor een ‘vote of no confidence’, maar een teken aan de wand.

Gelijktijdig kwamen berichten naar buiten dat haar kabinet met haar aan het roer geen verkiezingscampagne durft in te gaan. Een dag eerder sabelde Boris Johnson de plannen van de Britse premier met ronkende taal neer. De voormalige minister van Buitenlandse Zaken, opgestapt uit onvrede over haar compromisvoorstel aan de EU, sprak zich uit voor een verbeterde versie van het handelsakkoord dat met Canada is gesloten.

De druk op May om de vijanden in eigen kring van zich af te slaan met een stevig optreden was daarom groot. De premier kon zich na de desastreus verlopen speech van vorig jaar, op het congres in Manchester, geen flaters veroorloven. Toen begaf haar stem het, vielen letters van borden achter haar en overhandigde een vermomde komiek haar een ontslagformulier. Ditmaal mocht niets verkeerd gaan.

,,Ik ben er volledig van overtuigd dat onze beste tijd voor ons ligt en dat ons een bloeiende toekomst wacht'', sprak ze vurig. Dit geluid van optimisme, iets wat vaak ontbrak in haar veelal vlakke reacties, kreeg applaus. May gaf aan dat die toekomst ook zonder akkoord met de EU mooi kan zijn. Want, zo zei ze, wijken van haar gewraakte Chequers-deal gaat de premier in geen geval doen.

,,Niemand wil een goede deal meer dan ik'', stelde ze. ,,Maar dat betekent niet tegen elke prijs. Groot-Brittannië is niet bang om zonder akkoord uit de EU te stappen.'' De voorstellen van de EU accepteren kan geen optie zijn. Dan zou Groot-Brittannië of virtueel lid blijven of het risico lopen Noord-Ierland ‘in de praktijk’ te laten inlijven door de EU. ,,Nooit zullen we deze keuzes accepteren.''

Van een tweede referendum, waarop onder meer een belangrijk deel van oppositiepartij Labour aanstuurt, kan volgens May geen sprake zijn. Voor alternatieven van aartsbrexiteers als Boris Johnson is evenmin ruimte. ,,We gaan de lastigste fase van de onderhandelingen in. Wat we voorstellen aan de EU is een enorme uitdaging voor hen. Maar als we elkaar steunen en onze zenuwen in bedwang houden, weet ik zeker dat we een goede deal krijgen.''

Haar aanval op Labourleider Jeremy Corbyn viel ook goed. Ze noemde zijn partij, dankzij een sterk congres een zeer gevreesde tegenstander, onpatriottisch. Opvallend was, dat ze steeds over ‘wij’ en de ‘partij’ sprak en ‘ik’ vermeed. May leek goed te beseffen, dat ze geen popster als Johnson of de excentrieke parlementariër Jacob Rees-Mogg is. En dat haar aanblijven als leider van de partij geen uitgemaakte zaak is.

May deed haar best om af te rekenen met haar vaak aangehaalde uitstraling van een robot. Bij een plan om kankertherapie te verbeteren vertelde ze over haar peetdochter, die overleed aan de gevolgen van de ziekte. ,,Ze stuurde me een sms, waarin ze zei te hopen nog eenmaal Kerstmis te halen. Dat lukte haar niet.'' Deze persoonlijke anekdote raakte de aanwezigen in de volgepakte zaal zichtbaar.

Hoe anders was dat bij haar opkomst. Haar danspassen op de muziek van de Zweedse band ABBA zorgden voor onthutste gezichten. Als het haar laatste optreden voor een congres als leider blijkt te zijn, was het er een voor het archief. May, een overlever, kon niettemin op een kleine overwinning terugkijken. Enkele a-ritmische bewegingen daargelaten straalde ze kracht en energie uit. ,,Onze toekomst ligt in onze handen'', klonk overtuigend. Groot-Brittannië en de EU lijken, in elk geval voorlopig, nog niet van haar af.