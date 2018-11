May bereikt voorlopig akkoord met EU over brexit

De Britse regering meldt dat er een voorlopig akkoord is bereikt over de brexit. Premier May legt het vanavond nog aan haar ministers voor. De Nederlandse regering kan het bericht niet bevestigen, net zomin als de Europese Unie.

Het akkoord de uitkomst van intensieve onderhandelingen in de laatste dagen. Er zou zelfs overeenstemming zijn bereikt over de grens tussen EU-lidstaat Ierland en Noord-Ierland, dat deel uitmaakt van het Verenigd Koninkrijk. Dit was een van de grote knelpunten in de onderhandelingen tussen Londen en de 27 lidstaten van de EU. De laatsten zijn mordicus tegen zo’n grens, omdat die de zo gekoesterde vrede in Ierland in gevaar zou brengen.

De druk op de onderhandelaars van de Britten en de EU is op dit moment groter dan ooit. Volgens de afspraak trekt het Verenigd Koninkrijk op 29 maart volgend jaar de deur achter zich dicht, maar er moet voor die tijd nog zoveel geregeld worden dat er op wat voor manier dan ook deze maand een akkoord moet liggen.

Noodscenario's

Het is zelfs al zo nijpend dat alle betrokken landen noodscenario’s aan het voorbereiden zijn, mochten ze er niet uitkomen met elkaar. Nederland is bijvoorbeeld de douane aan het versterken, zo meldde premier Mark Rutte onlangs. Ook minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken zei gisteren in Brussel dat het kabinet eind van de maand met maatregelen komt die een zogenaamde no-deal moeten verzachten.

Volgens de Britse media krijgen alle ministers uit het kabinet van May vanavond nog een exemplaar van het akkoord (van meer dan 400 pagina’s), dat ze echter niet mee naar huis mogen nemen. Morgen wordt het in aanwezigheid van iedereen besproken. Als iedereen het eens is met de tekst kan dat de weg vrij maken voor een speciale brexit-top. Die zou dan op zeer korte termijn, liefst zelfs deze maand nog, moeten plaatsvinden.

De kans is echter ook aanwezig dat een aantal ministers een akkoord niet accepteert en ontslag neemt. Zo groot is de verdeeldheid in de Britse gelederen. Wat dat betekent voor het al dan niet aanblijven van May als premier, is onduidelijk.

Het is overigens niet de eerste keer dat er berichten komen over een akkoord. Onlangs nog meldde het invloedrijke Politico ook al dat de partijen er uit waren. Het geeft alleen maar aan hoe groot de druk is. En er is een oude wijsheid die in Brussel steeds vaker klinkt als het gaat over de brexit: onder druk wordt alles vloeibaar.