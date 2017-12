Akkoord over voorwaarden Brexit

Brussel en Londen hebben vanmorgen met vier dagen vertraging alsnog een deal gesloten over de voorwaarden van de 'scheiding'. Van Commissievoorzitter Juncker mag het licht op groen voor parallelle gesprekken over een toekomstig partnerschap, een vurige Britse wens. Juncker zei dat vanmorgen na een nacht van koortsachtig overleg met de Britten over voornamelijk het laatste obstakel, de Iers/Noord-Ierse grens. De onderhandelingen tussen de Britten en de EU gaan nu een tweede fase in. Er komen, zo zeggen beide partijen, gesprekken over toekomstig partnerschap. De mededeling van de commissie volgt op een nacht van koortsachtige onderhandelingen in Brussel met het doel vanochtend een overeenkomst over de scheidingsvoorwaarden voor het vertrek van de Britten uit de EU te bereiken.

Tijd dringt

De tijd dringt omdat de EU-leiders op hun tweedaagse top volgende week besluiten of ze daarvoor het licht op groen kunnen zetten.



De hele week is al koortsachtig aan een deal gewerkt. Maandag was May in Brussel, maar ketsten de onderhandelingen na uren onderhandelen alsnog af. Zowel Juncker als May sprak zijn vertrouwen toen uit in een goede afloop. ,,May is een taaie onderhandelaar'', zei Juncker.