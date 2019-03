May moet opschieten, en dat laat de EU haar voelen ook

Ze komen één voor één aan, zoals gewoonlijk, in hun zwarte auto’s, bij de ingang van de Europese Raad. En ze hebben allemaal dezelfde boodschap, ook zoals gewoonlijk in dit dossier. Het is heel duidelijk: er ligt een brief van May, waarin ze vraagt om een kort uitstel van de brexit, uiterlijk tot 30 juni; en als het Britse parlement komende dinsdag ‘ja’ zegt tegen de deal die er al ligt, nou, dan komen we er wel uit met dat uitstel.



Dat is ook wat premier Mark Rutte zegt tegen de verzamelde journalisten, maar die willen eigenlijk iets anders horen. Want wat nu als het Lagerhuis ‘nee’ zegt? Die kans is toch heel erg aanwezig? Dan zijn er nog maar een paar dagen tot 29 maart 23.00 uur Britse tijd. Is er dan nog wel tijd genoeg om die gevreesde no-deal brexit te vermijden? Maar nee, zegt Rutte, ‘dat is een wat-als-vraag en die ga ik niet beantwoorden’. ,,Ik ga niet speculeren en preluderen. Dat moeten we absoluut niet doen.’’



Want als we dat wel doen, is de impliciete boodschap, dan halen we de druk van de ketel. En dat willen we niet. Daarom ook wordt er een zekere onverzettelijkheid uitgestraald, door Angela Merkel, door Emmanuel Macron (die zelfs iets strenger was dan de anderen), door iedereen: dit is het wat ons betreft, nu zijn jullie aan zet.

Helder

May is ook in Brussel, en krijgt precies 1 uur en 45 minuten om haar brief toe te lichten. Er zijn nog behoorlijk wat vragen. Hoe gaat u uw parlement over de streep trekken, bijvoorbeeld. En inderdaad: wat doet u als er weer een ‘nee’ komt. De antwoorden waren niet altijd ‘helder’, zo klinkt het diplomatiek uit kringen rond de gesprekken.



Sinds de brief van May gistermiddag in Brussel werd bezorgd, was er koortsachtig overleg tussen de Europese regeringsleiders. Iedereen sprak met iedereen om te zorgen dat er een gezamenlijk standpunt werd gevonden. Dat had toch nog wat voeten in de aarde. Met name de deadline voor het uitstel zorgde gisteravond voor de nodige discussie.



Moet het 22 mei worden (de dag voor de Europese verkiezingen)? Het zou onzin zijn als de Britten meedoen als ze er toch uitgaan. Of misschien twee weken eerder, vlak voor een top in Roemenië waar over de toekomst van de EU wordt gepraat?



Lees door onder de foto.

Volledig scherm EU-president Donald Tusk (midden) in conclaaf met Europese regeringsleiders. © AP

Plan B

In Groot-Brittannië loopt de druk enorm op. De belangrijkste Britse vakbond en werkgeversvereniging kwamen met een gezamenlijke oproep om te waarschuwen voor een ‘nationale noodtoestand’ als er eind volgende week een no-deal brexit uit de bus rolt. Ze roepen premier May op haar strategie (‘deze deal of geen deal’) te wijzigen en een plan B te bedenken: ‘Het gaat om de banen, de rechten en de levens van de gewone arbeiders’.



Dan was ook de Britse oppositieleider Jeremy Corbyn in Brussel. Hij was op zoek naar een ‘constructief alternatief’, omdat hij koste wat kost een brexit zonder deal wil voorkomen. En in Londen stak parlementsvoorzitter John Bercow het Lagerhuis een hart onder de riem. May had de parlementsleden beschuldigd van ‘politieke spelletjes’, omdat ze voortdurend haar plan afschieten: ,,De mensen hebben er genoeg van.” Maar Bercow was heel gedecideerd: ,,Jullie zijn geen verraders. Jullie doen allemaal je best.”