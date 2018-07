May verdedigt Brexit-plannen: Trump zei me de EU aan te klagen

De Amerikaanse president en May ontmoetten elkaar afgelopen vrijdag in Londen voor gesprekken over een vrijhandelsverdrag tussen beide landen. Het was al bekend dat Trump die dag zware kritiek had geuit op de Britse plannen voor een afscheiding van de EU. In een gezamenlijk media-optreden die dag zei Trump dat hij May een suggestie had gedaan over hoe met de unie om te gaan, maar dat de Britse die suggestie 'te grof' vond.

Vandaag werd de Britse premier opnieuw naar Trumps idee gevraagd. ,,Hij zei me dat ik de EU moest aanklagen. Ga niet met ze onderhandelen, klaag ze aan." Weglopen was volgens de Amerikaanse president in ieder geval geen optie.

'Brexit staat op het spel'

Het perspraatje van May volgt op haar gastbijdrage in de krant Mail on Sunday eerder vandaag. Daarin waarschuwt de premier de critici binnen haar partij dat een boycot van haar brexit-strategie het geplande uittreden uit de EU op het spel kan zetten. 'We moeten het doel voor ogen houden, anders lopen we het gevaar op het einde achter te blijven met helemaal geen brexit', schrijft de voorzitster van de conservatieven in haar bijdrage.

May zegt dat ze zich bewust is van de bedenkingen van verschillende partijleden over haar koers, maar dat ze tot nu toe nog geen ,,praktische alternatieven" heeft gehoord. Bijgevolg is het nodig ,,praktisch en pragmatisch" te zijn en haar brexit-strategie te steunen.

Bijna negen maanden voor de uitstap uit de Europese Unie op 29 maart 2019 beleeft de regering-May een diepe crisis. De brexit-hardliners in haar partij verzetten zich tegen de nieuwe koers van de premier, die een minder abrupte uitstap uit de EU nastreeft. Brexit-minister David Davis en buitenlandminister Boris Johnson stapten op vanwege de nieuwe strategie.

'Staalhard'

De Britse regering publiceerde de recente blauwdruk voor de beoogde toekomstige relatie met de Europese Unie afgelopen donderdag. De plannen voorzien onder meer in een vrijhandelszone voor goederen, maar aan het huidige vrije verkeer van personen moet een einde komen. De regering wil wel zorgen dat het immigratiebeleid goed aansluit op de behoeften van het bedrijfsleven. Ook zijn de Britten bereid visumvrij reizen voor onder meer toeristen mogelijk te maken.