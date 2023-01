McCarthy ook in vijfde stemming niet gekozen tot leider Huis, chaos in het Capitool houdt aan

Een opstand van ultrarechtse Congresleden zorgt voor chaos in Washington. Zolang het Huis van Afgevaardigden zonder leider zit, zit de VS zonder volksvertegenwoordigers. Ook vanavond in de vierde en vijfde ronde heeft kandidaat Kevin McCarthy niet gewonnen.

Ze zijn met negentien mensen en gijzelen de Amerikaanse politiek. De Congresleden uit de meest rechtse, conservatieve vleugel van de Republikeinse partij weigeren in te stemmen met de benoeming van hun partijleider tot voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Het betekent dat de VS het jaar begint zonder parlement en dat in het Capitool geen regels gelden.

Want zolang geen voorzitter is gekozen zijn alle regels en procedures van het Huis van Afgevaardigden opgeschort. De 435 leden die deze week aan een nieuwe termijn zouden beginnen, worden dus niet ingezworen. Zelfs de dress code die normaal gesproken geldt in de wandelgangen is opgeheven. Verslaggevers en medewerkers komen weg met blote schouders of een spijkerbroek.

‘Taliban 19'

Normaal gesproken wordt de leider van de meerderheidsfractie vrijwel automatisch voorzitter, de zogeheten speaker. Het stemmen daarover is dan een formaliteit. Maar de stemming over de benoeming van Republikein Kevin McCarthy is een gênante politieke ramp geworden. Voor het eerst in honderd jaar lukt het de leidende fractie niet om een voorzitter te kiezen. Op dag één verliest hij drie stemmingen, een dag later haalt hij weer geen meerderheid in een vierde en vijfde stemronde.

De negentien tegenstemmers hebben zich weinig populair gemaakt bij hun collega’s. Hun eisen zijn door McCarthy grotendeels ingewilligd, maar ze blijven hem tegenwerken, is het verwijt. In de wandelgangen heten ze volgens partijgenoten nu de ‘Taliban 19'. Op de eerste Congresdag van het jaar wisten ze hun rijen gesloten te houden en uiteindelijk zelfs uit te breiden tot twintig stemmen tégen McCarthy.

Bijeenkomst van witte nationalisten

Het gaat om de meest rechtse, extreme leden van de fractie. De meesten steunden oud-president Trump in zijn pogingen illegaal aan de macht te blijven. Onder hen is bijvoorbeeld Paul Gosar uit Arizona, door McCarthy op de vingers getikt omdat hij een bijeenkomst van witte nationalisten bijwoonde. Op sociale media had hij ook een animatievideo gedeeld waarin hij met een zwaard het linkse Congreslid Alexandria Ocasio-Cortez te lijf gaat.

De rebellie in de Republikeinse partij staat voor een gedeeltelijke wederopstanding van de Tea Party, een aartsconservatieve vleugel die in de jaren tien van deze eeuw de eigen partijtop onder vuur nam en toenmalig president Obama zoveel mogelijk in de wielen reed. Een vergelijkbare groep van ongeveer dertig Republikeinse hardliners noemt zich nu de Freedom Caucus, de vrijheidsfractie. Ze vertegenwoordigen een compromisloze anti-overheidsvisie en willen de partij verder naar rechts duwen.

Quote Dit zorgt dat Biden herkozen wordt in 2024. Zo stom is deze strategie Congreslid Dan Crenshaw

Parlementaire terroristen

Door de partijtop zijn ze wel ‘parlementaire terroristen’ genoemd, omdat ze vooral geïnteresseerd zouden zijn in sabotage van besluitvorming om hun punt te maken. Het is heel goed denkbaar dat de tegenstemmers ook bij andere stemmingen dwars zullen gaan liggen en voor een verlamd Congres gaan zorgen. Congreslid Dan Crenshaw spreekt van een ‘zelfmoordactie’ die slecht zal vallen bij kiezers. ,,Dit zorgt dat Biden herkozen wordt in 2024”, waarschuwde hij zijn partij. ,,Zo stom is deze strategie.”

De Congresleden moeten net zo lang stemmen tot een kandidaat voor het voorzitterschap een meerderheid heeft. Het bleef woensdagavond nog onduidelijk hoe lang dat gaat duren - het kan dagen kosten. In 1855 had het toenmalige Congres zelfs twee maanden nodig. Kevin McCarthy beloofde om niet op te geven. Hij zou kunnen proberen om Democraten zover te krijgen dat ze voor hem stemmen, om toch een meerderheid te halen. Maar het ook goed denkbaar dat een andere kandidaat naar voren wordt geschoven. In theorie kan dat zelfs alsnog een Democraat worden.

Gigantisch gênante nederlaag

Donald Trump riep op zijn online platform bondgenoten op zich achter McCarthy te scharen. Trump vreest, schreef hij, dat de Republikeinse overname van de macht in het Huis van Afgevaardigden begint met ‘een gigantisch gênante nederlaag’. Maar de oud-president lijkt zijn invloed kwijt. De opstandige Republikeinen stemden daarna opnieuw tegen McCarthy.