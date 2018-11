Medal of Freedom voor Elvis en Babe Ruth

Het Witte Huis maakte de namen voor de Medal of Freedom vanmiddag bekend. Elvis wordt geëerd wegens zijn geheel eigen sound, waarin hij gospel-, country- en bluesinvloeden combineerde, en de verkoop van meer dan een miljard platen. Bovendien diende hij twee jaar in het Amerikaanse leger. George Herman 'Babe' Ruth speelde in de jaren 1914-1935 met veel succes voor onder meer de New York Yankees. Hij sloeg in totaal 714 homeruns en noteerde 2873 honkslagen en 2174 runs. Ruth kreeg bovendien een recordaantal vrije lopen.