Medestrijder van Nelson Mandela overleden op 95-jarige leeftijd

Mlangeni was de laatste levende van de groep strijders die destijds werd veroordeeld. Hij zat ruim twintig jaar vast op Robbeneiland. De huidige president van Zuid-Afrika, Cyril Ramaphosa, heeft het op Twitter over een ‘gigantische boom die is omgevallen’.



Ramaphosa noemt Mlangeni een onbaatzuchtige strijdveteraan die zijn leven wijdde aan het bestrijden van onrecht. ,,Zijn dramatische leven is een uniek voorbeeld van zowel heroïsme als menselijkheid. Hij is altijd een baken van ethisch leiderschap geweest, zowel in ons land als voor de hele wereld.’’