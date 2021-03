Medewerker Belgische dierentuin zwaargewond door aanval reuzenpanda: ‘Kende veiligheidsprocedures’

Turkije trekt zich terug uit verdrag vrouwen­rech­ten

3:55 President Recep Tayyip Erdogan heeft Turkije teruggetrokken uit een internationaal vrouwenrechtenverdrag dat erop gericht is geweld tegen vrouwen aan te pakken en emancipatie te bevorderen. Het besluit is zaterdag gepubliceerd in de Turkse staatskrant. Actievoerders waarschuwen dat het verdrag cruciaal is om het stijgende aantal gevallen van huiselijk geweld in Turkije terug te dringen.