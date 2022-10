Medewerker erfgoedbeheer beschadigt per ongeluk oudste monnikentoilet van Japan

Een medewerker van een Japanse vereniging voor erfgoedbeheer in Kyoto heeft maandag een wel heel vervelende blunder begaan. Hij beschadigde met zijn auto per ongeluk het oudst bewaard gebleven monnikentoilet van het land, gelegen in een eeuwenoude boeddhistische Zen-tempel.

De 30-jarige man, werkzaam voor de Kyoto Heritage Preservation Association, wilde 's morgens wegrijden en trapte op het gaspedaal, maar besefte niet dat zijn Toyota in de achteruitversnelling stond. Daardoor ramde hij pardoes de houten deur van het gemeenschappelijke toiletgebouw uit de vijftiende eeuw. Dat bevindt zich in de Tofukuji-tempel in Kyoto, de stad die ruim duizend jaar de keizerlijke hoofdstad was.

De veroorzaker van de schade, wiens naam niet bekend is, bleef ongedeerd. Hij belde na het incident meteen de politie en deed zijn verhaal. Op het moment van het ongeluk waren er geen andere aanwezigen in de boeddhistische tempel.

,,Er is ons verteld dat uitgebreide restauratiewerkzaamheden nodig zijn”, zei een politiefunctionaris tegen persbureau AFP. De binnenmuren liepen ook lichte schade op, maar de latrines zelf - twee rijen openingen in de vloer - zijn intact volgens Norihiko Murata, een ambtenaar die belast is met het behoud van het culturele erfgoed van de stad.

De toiletten werden ooit bezocht door monniken als onderdeel van hun ascetische training, maar worden tegenwoordig niet meer gebruikt. ,,Het is natuurlijk teleurstellend dat een deel van dit belangrijke culturele erfgoed op deze manier is beschadigd”, zei Murata. ,,We gaan bespreken hoe we het zo kunnen herstellen dat het zoveel mogelijk van zijn culturele waarde behoudt.”

Het toiletgebouw in de Zen-tempel werd volgens Japanse media gebouwd in de vroege Muromachiperiode (1336-1573). De naam verwijst naar het district van Kyoto waar het zogenoemde shogunaat destijds zijn hoofdkwartier had.

