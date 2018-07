Medewerkster omgekomen bij gijzeling in supermarkt Los Angeles

Een gewapende jongeman die zich had verschanst in een supermarkt in de Amerikaanse stad Los Angeles en daar veertig mensen enkele uren gijzelde, is gearresteerd. Tijdens de gijzeling, die drie uur duurde, is één dode gevallen, meldt burgemeester Eric Garcetti. Het gaat om medewerkster Melyda Corado.

Tijdens het vuurgevecht tussen de politie en de gijzelnemer in de supermarkt, werd de jonge vrouw geraakt. Ze stierf ter plekke. De vrouw werkte al zo'n vijf jaar in de supermarkt. De 28-jarige verdachte heeft zich uiteindelijk overgegeven aan de politie. Hij raakte daarbij lichtgewond.



Volgens de politie is de verdachte betrokken bij een schietpartij op een andere plaats in de stad. Daarbij heeft hij twee mensen, onder wie zijn oma, neergeschoten. Het tweede slachtoffer, een 20-jarige vrouw, nam de man met zich mee. Hij vluchtte in de auto van zijn oma en werd achtervolgd door de politie, waarbij een vuurgevecht plaatsvond.

Achtervolging

De achtervolging kwam ten einde toen de verdachte met de vluchtauto inreed op een filiaal van supermarkt Trader Joe's in de wijk Silver Lake. De man vluchtte de winkel binnen zonder de vrouw. Het gebouw was al snel omsingeld door de politie. Volgens CNN waren achttien ambulances en honderd brandweerlieden ter plaatse.

Op beelden van CNN was te zien dat enkele mensen het gebouw ontvluchtten door een zijraam. Getuigen melden dat ze schoten hebben gehoord in of nabij de supermarkt.

De man schoot zeven keer op zijn oma, ze wordt momenteel geopereerd. Ook het andere vrouwelijke slachtoffer van de schietpartij is gewond, ze is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens een politiewoordvoerder is haar toestand 'redelijk'. In totaal zijn zes mensen, in de leeftijd van 12 tot 81, naar het ziekenhuis gebracht. Zij zijn buiten levensgevaar.

Volledig scherm Een jonge vrouw wordt uit de vluchtauto gehaald nadat deze crashte. © AP