Medisch afval hoopt zich op in China: experts waarschuwen voor milieuramp

Kist met gouden tand van vermoorde Congolese premier aangekomen in geboortere­gio

De kist met de gouden tand van de vermoorde Congolese premier Patrice Lumumba is aangekomen in zijn geboorteregio, in de centraal gelegen provincie Sankuru. Het stoffelijke overschot kwam dinsdagavond vanuit Brussel aan in de Congolese hoofdstad Kinshasa. Vandaag landde de kist kort na de middag op het vliegveld van Tshumbe, op bijna 25 kilometer van Onalua, het geboortedorp van de Congolese nationale held.

22 juni