Medisch expert: ‘George Floyd stierf door gebrek aan zuurstof’

Dit is hoe je die mooiste vogels, bijen en vlinders in je tuin krijgt: ‘Laat takjes en blad liggen’

7 april Hoe krijg die mooie vogels, bijen of vlinders terug in je tuin? Met de juiste beplanting, legt Emmanuelle van Tuijn uit Zeist uit. Haar advies: laat vooral takjes en blad liggen, het is gecombineerd met inheemse planten een bron van voedsel voor veel diertjes. Dus weg met alle stenen en tegels.