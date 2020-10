Meer burgerdoden bij geëscaleerd conflict Azerbeidzjan en Armenië

Dit is Boudewijn van Eijck MH17-advocaat krijgt geen vijandige blikken van nabestaan­den in de rechtbank

26 oktober Als advocaat van MH17-verdachte Oleg Poelatov staat hij al internationaal in de schijnwerpers. Maar Boudewijn van Eijck doet méér. Binnenkort verschijnt zijn documentaire over de Giro d'Italia. Een gesprek over het monsterproces, filmen en de magie van sport.