Meer dan 100 walvissen gered na massale stranding in Australië

Video Ophef in Vogezen: everzwij­nen achter­volgd en bewust verplet­terd door landbouw­voer­tui­gen

23 september In de Noord-Franse Vogezen is ophef ontstaan nadat zeker tien everzwijnen op gruwelijke wijze om het leven zijn gekomen. De dieren werden achtervolgd en aangereden door verschillende terreinwagens, waarna een tractor de klus afmaakte. Een Franse belangenorganisatie heeft tegen enkele lokale boeren een klacht ingediend. Schokkende beelden van de overleden dieren verspreiden zich als een olievlek over het internet.