Meer dan 500 gevangenen ontsnappen na gewapende bestorming gevangenis Nigeria

Een groep zwaar bewapende mannen heeft vrijdagavond een gevangenis in Nigeria bestormd. Nigeriaanse media berichten dat bij de aanval in de stad Oyo, in het zuidwesten van het land, 575 gedetineerden zijn ontsnapt.

Volgens een woordvoerder van de Abonlogo-gevangenis in Oyo ging het om een grote groep aanvallers die bewapend was met vuurwapens en granaten. Hij bevestigde dat er gevangenen zijn ontsnapt, maar kon niet zeggen om hoeveel mensen het gaat. Een deel van hen zou inmiddels weer gepakt zijn. Of er bij de aanval slachtoffers zijn gevallen is onbekend. Er is momenteel een onderzoek naar het incident gaande.

Dit jaar zijn al twee keer eerder gevangenissen aangevallen in Nigeria. In september konden 240 gedetineerden ontkomen tijdens een aanval en in april meer dan 1800. De politie wist maar een klein deel van de gevluchte gevangenen te vinden.

Criminele bendes

Een groot deel van het Afrikaanse land wordt door criminele bendes gecontroleerd, en het aantal uitbraken is de afgelopen jaren toegenomen. TheCable, een online krant in Lagos, meldde in juli dit jaar dat sinds 2017 tenminste 4307 mensen uit gevangenissen zijn ontsnapt. In 2021 zijn tot dusver al meer dan 2000 gevangenen bevrijd. Dit gebeurde tijdens de twee eerdere aanvallen op gevangenissen.

De recente uitbraken in Nigeria lijken geen onderling verband te hebben, hoewel de aanvallen wel op vergelijkbare manier zijn uitgevoerd, namelijk met het gebruik van explosieven. Een groot deel van de gevangenen die zijn ontsnapt waren nog in afwachting van hun rechtszaak. Nigeriaanse gevangenissen hebben zo'n 70.000 gevangenen, maar volgens overheidsdata zijn slechts circa 20.000 van hen al veroordeeld - 27 procent.

