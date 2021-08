Meer dan 500 vluchtelingen in één boot aangekomen op Italiaanse eiland Lampedusa

Duitsland herdenkt slachtof­fers overstro­min­gen

28 augustus In de dom van Aken is vandaag een herdenkingsdienst gehouden voor de ruim 180 slachtoffers van de watersnoodramp van juli in Duitsland. Onder de 180 aanwezigen waren hoogwaardigheidsbekleders, onder wie bondskanselier Angela Merkel en president Frank-Walter Steinmeier, nabestaanden, andere slachtoffers en reddingswerkers.