Meer dan honderd doden door bootongeluk in Nigeria

Politie pakt grote witwasban­kier: koeriers verplaat­sten mogelijk kwart miljard aan drugsgeld

In tien maanden tijd zou er via geldkoeriers in Nederland liefst 250 miljoen euro aan misdaadwinsten zijn verplaatst. De grote baas, die alles aanstuurde vanuit Griekenland, werd vorige maand gepakt. De man wordt beschouwd als een van de grootste ondergrondse bankiers van Europa.