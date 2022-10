Meer dan honderd milieuactivisten opgepakt in Londen

Belgische jury: Nederlan­der (40) schuldig aan doodslag op agent in Spa, geen moord

Nederlander Yvo T. is volgens een Belgische volksjury schuldig aan doodslag op een agent in het Belgische Spa in 2018, meldt het Belgische persbureau Belga. T. schoot de agent destijds dood. De 40-jarige Limburger bekende eerder dat hij verantwoordelijk is voor het ombrengen van de agent.

7 oktober