Meerdere doden en gewonden bij explosies in Afghanistan: IS eist aanslag op

De BBC spreekt op basis van lokale journalisten van 31 doden en 87 gewonden. De eerste ontploffing was bij een sjiitische moskee in de stad Mazar-e-Sharif.



Islamitische Staat (IS) heeft toegegeven de aanslag in de moskee te hebben uitgevoerd. Ondanks dat de taliban in Afghanistan aan de macht zijn, konden ze de aanslag van de extremistische soennitische groep niet voorkomen. In de moskee in Mazar-e-Sharif was het vlak voor de explosie druk wegens de ramadan.