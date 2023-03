Meerdere doden en gewonden bij schietpartij in Hamburg

Bij een schietpartij in een gebouw van Jehovah’s Getuigen in de Noord-Duitse stad Hamburg zijn meerdere doden en gewonden gevallen. Volgens Duitse media gaat het om zeker zeven slachtoffers. Ook zouden er meerdere gewonden zijn gevallen, waarvan zeker twee zwaargewond. De politie meldt dat er tot nu toe geen indicatie is van een vluchtende dader of daders.

Het drama heeft rond 21.00 uur plaatsgevonden in de wijk Alsterdorf. Allgemeine Zeitung meldt dat er is geschoten in een centrum (koninkrijkszaal) voor Jehovah’s Getuigen. Focus meldt dat er zeker zes doden zijn aangetroffen, alsook zeven zwaargewonden en zeventien lichtgewonden.

Bild heeft het dan weer over zeven doden. De zevende dode zou apart van de andere slachtoffers elders in het gebouw zijn aangetroffen, aldus lokale media. Toen agenten het gebouw doorzochten hoorden zij rond 21.15 uur een schot en vonden daarna de zevende dode op een bovenverdieping. Of deze persoon de dader is, is nog niet bekend.

De politie van Hamburg heeft het in een eerste bericht op Twitter over een ‘grote politie-inzet’. In een tweede bericht bevestigt de politie dat er meerdere doden en zwaargewonden zijn gevallen tijdens een schietpartij bij ‘een kerk’, zonder daarbij aantallen te noemen. Ook laat de politie weten nog geen duidelijkheid te hebben over een motief van de dader(s) of een indicatie dat er sprake is van een vluchtende dader of daders.

De omgeving is afgezet en het publiek wordt gevraagd de omgeving te mijden. Omwonenden kregen de waarschuwing binnen te blijven wegens het ‘extreme gevaar’. Ook veel ambulances en brandweervoertuigen zijn op de melding afgekomen.

