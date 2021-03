Meerdere gewonden na bomexplosie Indonesische kerk

Container­reus Suezkanaal had al eerder ‘ongelukje’ en voer ‘pe­nis-koers’

27 maart Het gigantische containerschip dat sinds dinsdag het Suezkanaal in Egypte blokkeert, is in 2019 ook al eens in de problemen geraakt door harde wind. Daardoor ramde het op de Elbe bij Hamburg een veerboot. Daarbij vielen wonderwel geen slachtoffers, melden Duitse media.