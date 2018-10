Meerderheid Senaat stemt voor aanstelling omstreden Kavanaugh

Nederland­se journalist onder vuur op Russische tv na spionage­schan­daal

10:33 Correspondent Joost Bosman kwam gisteren onder vuur te liggen in een praatprogramma op de Russische staatstelevisie. ,,Natuurlijk is het onzin wat onze Westerse collega-journalisten hier zeggen'', was één van de uitspraken van presentator Artjom Sjesjin over het spionageschandaal dat deze week aan het licht kwam.