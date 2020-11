Megalomane leider van Turkmenistan laat na zichzelf ook zijn huisdier in goud vereeuwigen

‘Trots en zelfzekerheid reflecteren in dit monument’, zo laten de staatsmedia van het zeer gesloten land in Centraal-Azië optekenen. Het is niet het eerste bizarre standbeeld dat de autocratische leider heeft laten maken. Vijf jaar geleden liet hij zichzelf al vereeuwigen in goud, met een 24-karaats standbeeld van hem op een paard.

Dat ook zijn favoriete huisdier een eerbetoon krijgt op een prominente plek in de hoofdstad is niet verwonderlijk. Berdymukhamedov staat erom bekend helemaal gek te zijn van Alabai, een Aziatisch ras herdershonden. Hij fokt de dieren en heeft ze regelmatig weggeven aan andere wereldleiders, zoals Vladimir Poetin.

Volledig scherm Vladimir Putin krijgt een hond cadeau van de leider van Turkmenistan. © EPA

Bizarre mediaoptreden

De opmerkelijke leider van het land laat zich graag zien in soms bizarre mediaoptredens. Zo drukte hij op nationale televisie een gouden gewichtshefstang (zonder gewichten) de lucht in om zijn kracht te laten zien. Ook was hij vaker te zien op staatstelevisie als dj en rapte hij ooit live een nummer met zijn zoon. Toen in 2012 de eerste autorace van het land werd gehouden, besloot hij lastminute om mee te doen in zijn eigen Bugatti. Tegen niemands verwachting in won hij de wedstrijd ook gemakkelijk.

De machthebber is naast honden ook gek op paarden. In het verleden heeft hij als jockey meerdere keren meegedaan aan paardenraces. In 2013 ging het mis en viel hij tijdens een wedstrijd van zijn paard. Om gezichtsverlies te voorkomen, gaf hij bevel om alle beelden te laten verwijderen en te verbieden. Het is daarom de vraag hoeveel van de zes miljoen inwoners van Turkmenistan het gênante moment hebben gezien.

Mensenrechtenschending

Hoewel in het buitenland vaak om de opmerkelijke verschijningen van de president kan worden gelachen, schort het in Turkmenistan grof aan de mensenrechten. Belangenvereniging Human Rights Watch noemde Turkmenistan één van de meest geïsoleerde landen met een onderdrukkende overheid. Een Britse denktank meldde vorig jaar dat het land kampt met voedseltekorten en hyperinflatie.

Oppositie wordt vaak hardhandig bestraft. Berdymukhamedov, een voormalig tandarts, is sinds 2006 aan de macht en wint verkiezingen altijd met opmerkelijk hoge percentages. Zo zou de laatste keer door 98 procent van het volk op hem zijn gestemd. In 2016 verankerde hij in de grondwet dat hij voor de rest van zijn leven aan de macht mag blijven.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Volledig scherm Gurbanguly Berdymukhamedov in goud op een paard. Het voetstuk bestaat uit marmer. © AP