Megaongeval in Antwerpse tunnel: dode, 5 zwaargewonden en 44 lichtgewonden

Paniek in vliegtuig: man (29) maakt selfie en schreeuwt dat hij het coronavi­rus heeft

17:18 In een vliegtuig dat van Canada op weg was naar Jamaica is gisteren grote paniek ontstaan nadat een passagier uit het niets aankondigde dat hij het coronavirus had opgelopen. De piloot durfde het niet aan om verder te vliegen en besloot terug te keren naar Canada.