Megaproject met prijskaartje van 15 miljard dollar verdeelt Turkije tot op het bot

Minderjari­gen opgepakt na spraakma­ken­de 'homomoord' op verpleeg­kun­di­ge Samuel (24)

9 juli De Spaanse politie heeft twee minderjarigen aangehouden in verband met de dood van Samuel Luiz. Deze 24-jarige verpleegkundige werd afgelopen weekend zwaar mishandeld buiten een nachtclub in A Coruña waarna hij in het ziekenhuis overleed.