Megaverstoppertje bij Ikea in Schotse stad Glasgow verijdeld

De bedoeling van het megaverstoppertje was dat de deelnemers zich tussen het winkelende publiek zouden verbergen in kasten, onder bedden en banken, in dozen of op andere, lastig te vinden plekken. Het ging niet om een wedstrijd, maar bovenal om een moment ‘om je weer eens lekker kind te kunnen voelen’, zo stond in de oproep waar de directie van de IKEA-vestiging pas gisteren lucht van kreeg. Daarop werd direct de politie ingeschakeld. ,,We houden van geinige spelletjes, maar door dit mega-evenement hadden we de veiligheid van onze klanten niet meer kunnen garanderen”, aldus de bedrijfsleider. De politie bleef met vijf man tot sluitingstijd om eventuele ‘verstoppers’ aan te spreken en naar buiten te sturen. Nadat de winkel was gesloten, heeft personeel extra controles gedaan om te kijken of er zich toch nog spelers in het gebouw bevonden. Dat bleek niet het geval.

Enorme belangstelling

De Schotse vestiging van de Zweedse meubelgigant is niet de eerste winkel die werd geconfronteerd met het verstoppertje spellen op grote schaal. De trend begon een paar jaar geleden in Europa, maar op de meeste plaatsen ging het, ondanks de enorme belangstelling, niet door.



De eerste keer dat ergens megaverstoppertje werd gespeeld was in 2014 in België. Hoewel zich duizenden mensen hadden opgegeven, mochten ‘slechts’ vijfhonderd spelers naar binnen bij de vestiging in Wilrijk. Naderhand verklaarden mensen (vooral volwassenen, red.) die hadden meegedaan dat het fantastisch was geweest om zich weer eens lekker kinderachtig te gedragen in de gigantische huiskamer die Ikea lijkt. Een jaar later kreeg Eindhoven met het fenomeen te maken. Daar hadden maar liefst 18.000 mensen zich ingeschreven, maar de directie stond het net als in Glasgow niet toe. Het werd ook eens voorkomen in Amsterdam (ongeveer 10.000 enthousiastelingen).