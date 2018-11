Meisje (13) scheurt met 160 km/uur in gestolen auto

Verdachte Amsterdam­se ‘klus-moord’ gevonden en uitgele­verd door Fransen

12:59 In het zuiden van Frankrijk is een 24-jarige Marokkaan opgepakt die verdacht wordt van het doodsteken van een 44-jarige man in Amsterdam-Oost, begin september. De Nederlandse en Franse politie kwamen Amza G. op het spoor dankzij een bebloed T-shirt, vingerafdrukken én zijn mobieltje. De klusjesman wordt deze week aan Nederland uitgeleverd.