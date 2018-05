Meisje (15) dat niet meer kon lopen na aanslag rent 'marathon' voor goed doel

Het moest een onvergetelijke avond worden, maar niet op deze manier. Op slechts drie meter afstand van Freya ontplofte vlak na het concert een bom. Het meisje belandde zwaargewond in het ziekenhuis. Gelukkig was ze niet alleen, dacht ze. Nell lag vast in de buurt.



,,En toen vertelde mijn vader dat ze was overleden'', zei Freya eerder tegen de Britse krant The Mirror. ,,Dat was het slechtste moment van mijn leven.''