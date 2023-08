Meisje (16) overleden in ‘menstruatiehut’ in Nepal

Chhaupadi is een oude traditie in Nepal waarbij meisjes en vrouwen uit hun huis worden verbannen. Ze worden gedwongen om gedurende zeven tot negen dagen tijden hun maandstonden in kleine hutten, soms zelfs grotten, te verblijven.



De gewoonte is gebaseerd op eeuwenoude overtuigingen dat vrouwen en meisjes ‘onrein’ zijn tijdens de menstruatie. Ze mogen tijdens die periode van afzondering geen mannen of dieren aanraken en een reeks activiteiten niet uitvoeren.



Het bijgelovige gebruik komt vooral voor in sommige districten van westelijk Nepal bij religieuze hindoe-gemeenschappen.