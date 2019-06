Meisje (3) leeft zes dagen naast lichaam van overleden moeder

Uit onderzoek door een schouwarts is inmiddels gebleken dat de moeder circa zes dagen voordat zij en haar dochtertje werden gevonden, is overleden. De vrouw lag op een afgesloten badkamer. Autopsie moet de exacte doodsoorzaak aan het licht brengen. Volgens Franse media zoals Paris Match was de vrouw verslaafd en moet rekening worden gehouden met een fatale overdosis.

Het meisje is inmiddels overgebracht naar een pleeggezin. Ze hield zichzelf in leven door voedsel te eten dat ze in de flat kon vinden. Hoe het met het kindje gaat, is onbekend. Evenmin of ze iets heeft meegekregen van het overlijden van de alleenstaande moeder. De buren voelen zich schuldig dat ze niet eerder opmerkten dat het kindje nadrukkelijk contact zocht. ,,Ondanks haar jonge leeftijd was ze best zelfstandig. Ze kon bijvoorbeeld zelf de deur van het balkon openen en sluiten en zichzelf aan- en uitkleden”, aldus een de geschrokken buren.