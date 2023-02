Meisje (5) en ouders gered na 73 uur onder puin

Ook in de stad Gaziantep wisten reddingswerkers donderdagochtend drie overlevenden te bevrijden. Zij hadden toen al 75 uur onder het puin gelegen.

Overlevingsgrens

Meestal geldt 72 uur als kritieke overlevingsgrens voor mensen die begraven liggen onder puin. Mensen hebben vaak zware verwondingen doordat brokstukken op hen terecht zijn gekomen en bij open wonden is er het risico op doodbloeden. Om te overleven hebben ze bovendien voedsel en water nodig. Elke dag zonder, worden hun lichamen zwakker. Ook de temperatuur speelt een rol. In het getroffen gebied ligt die rond het vriespunt en is het risico op onderkoeling groot.