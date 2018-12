Meisje (7) na uitglijder Trump: ik geloof nog steeds in kerstman

Volgens de nieuwsberichten bevestigde Collman aan de president dat ze nog gelooft in de kerstman. De lokale krant Post and Courier schrijft dat ze de betekenis van het woord ‘marginal’ niet kent, dat zich het best laat vertalen als ‘op het randje’. Daarom antwoordde ze Trump ook gewoon met ,,Ja, meneer”. Trump eindigde het gesprek met: ,,Nou, veel plezier ermee.”



Het meisje belde maandag naar de traditionele ‘kerstmanradar’, om te vragen waar de kerstman zich bevond tijdens zijn reis om cadeautjes uit te delen. Een wetenschapper zou haar gevraagd hebben of ze de president wilde spreken. Zes minuten later had ze Trump aan de lijn, die samen met first lady Melania in het Witte Huis ook deelnam aan het initiatief voor kinderen.