Melissa overleefde als baby abortuspoging, maar niemand vertelde het haar moeder

Als kind werd Melissa wel verteld dat ze te vroeg geboren was, maar niet dat ze geadopteerd was. Daar kwam ze pas achter toen haar zus en zij flinke ruzie hadden. ,,Mijn biologische ouders wilden mij tenminste wel," riep de zus zonder na te denken.

Toen ze eenmaal volwassen was, besloot Melissa dat ze haar biologische moeder graag wilde leren kennen. Na jaren zoeken vonden moeder en dochter elkaar, maar wat bleek: Melissa's moeder, Ruth, had geen idee dat haar dochter nog in leven was. Al die jaren had niemand haar verteld dat haar baby de ingreep had overleefd. Melissa: ,,Er was haar niet eens verteld of ze een jongetje of een meisje had gekregen."

Nooit gewild

De schok voor Melissa stopte hier niet. Ruth vertelde haar dat ze de abortus, die extreem laat in de zwangerschap plaatsvond, nooit had gewild. Haar moeder, Melissa's biologische oma, werkte in het lokale ziekenhuis in Iowa in Amerika en de plaatselijke aborteur was een vriend van haar. Samen wekten ze de bevalling op, nadat Ruth vijf dagen lang aan een infuus lag met iets waar de baby aan dood zou gaan. ,,Mensen in het ziekenhuis dachten dat het haar keuze was, ze had niet de kans om terug te vechten." Toen bleek dat de baby niet gestorven was, werd ze door haar oma in een aparte kamer achtergelaten.

Dokters verwachtten dat Melissa haar leven lang nog met gezondheidsproblemen zou kampen. © Melissa Ohden

Hier hoorde een zuster haar zwakke gehuil. Snel werd ze naar de intensive care gebracht, waar artsen vochten voor haar leven. Tegen alle verwachtingen in overleefde ze. Ze werd geadopteerd en is tot op de dag van vandaag volledig gezond.

Surrealistisch