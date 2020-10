Menigte bestormt politiebureau Parijse banlieu

De aanval, die zondag net na middernacht plaatsvond, betrof een politiebureau in Champigny-sur-Marne, een voorstad van zo'n 75.000 inwoners ten zuidoosten van de Franse hoofdstad. In video's, die online verschenen, is te zien hoe de ramen van het bureau aan diggelen zijn geslagen en hoe relschoppers met vuurwerk gooien. Ook raakten meerdere auto's beschadigd.

Het is al de derde keer in de laatste twee jaar dat inwoners het op het bureau hebben voorzien. Hun motief is vooralsnog onduidelijk. De politie heeft tot nu toe ook nog niemand gearresteerd. De burgemeester van Champigny suggereerde eerder vandaag dat de ‘georganiseerde aanval' te maken heeft met een recent incident met een scooter. De inwoners van de plaats geven de politie daar de schuld van.

Het is al jarenlang onrustig in de Parijse voorsteden, waar veelal inwoners met een migrantenachtergrond wonen. Zij voelen zich tweederangsburgers en hebben vaak weinig kansen gehad in het leven. Sinds de strenge coronamaatregelen die in en rond Parijs gelden, is de onrust weer toegenomen.

Geweld tegen agenten

Het bestormde politiebureau in Champigny-sur-Marne staat in een gebied dat van autoriteiten het predicaat ‘hoge prioriteit’ heeft gekregen. Er is sprake van veel drugscriminaliteit. Volgens de burgervader was de sfeer al een paar dagen gespannen vanwege mensen die met de politie op de vuist wilden.

In een reactie op de aanval hekelde politievakbond Alliance Police Nationale het volgens hen toenemende geweld tegen agenten. Woensdag werden er ook al drie agenten aangevallen. Dat gebeurde in Val-d’Oise, ten noorden van Parijs. De daders zouden drugscriminelen zijn.

,,Het wordt hoog tijd dat de regering wat doet aan het geweld tegen de politie”, reageerde de afgevaardigde-generaal, Frédéric Lagache tegen nieuwssite 7Sur7. ,,Niemand respecteert de politie meer.” Inmiddels spreekt de Parijse politieprefect Didier Lallement in een tweet ‘zijn steun uit voor de politieagenten die het doelwit zijn van deze ontoelaatbare daden.’

