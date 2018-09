Mens moet controle houden: Europees Parlement wil verbod op 'killer robots'

Mensen moeten altijd de controle houden bij beslissingen over leven en dood, is de strekking van een niet-bindende resolutie die het parlement woensdag aannam in Straatsburg. Onderzoek naar en ontwikkeling van dergelijke machines met Europees geld zou niet moeten kunnen, vinden de indieners.



Er bestaan al (prototypes van) killer robots, waar bijvoorbeeld ook kunstmatig intelligente raketten of drones onder kunnen worden gerekend. Bij de Verenigde Naties lopen onderhandelingen over een verdrag dat ze moet verbieden. Een coalitie van 26 landen zet zich hiervoor in.



EU-landen denken verschillend over het onderwerp. EU-buitenlandchef Federica Mogherini heeft een expertgroep samengesteld. De Italiaanse liet weten dat ze de kwestie gaat agenderen bij overleg van de EU-ministers van Defensie. Vorig jaar vond in Genève een VN-bijeenkomst plaats over hetzelfde onderwerp, nadat zo'n honderd robotica-experts aan de bel trokken.