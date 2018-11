Menselijke botten in Vaticaan niet van vermiste Italiaanse meisjes

De botresten werden gevonden bij renovatiewerkzaamheden in een gebouw van de ambassade van het Vaticaan in de Italiaanse hoofdstad. De Heilige Stoel deed vervolgens een beroep op de Italiaanse autoriteiten, die een moordonderzoek openden.



De vondst leidde tot veel speculatie over de mogelijke herkomst van de menselijke resten. De autoriteiten wilden onder meer proberen dna uit de botten halen, om te kijken of het gaat om de vermiste Emanuela Orlandi of Mirella Gregori. De meisjes verdwenen in 1983 los van elkaar in de Italiaanse hoofdstad. Hun lot is nooit opgehelderd.