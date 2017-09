Menselijke resten van 'American Ripper' gevonden

Video Kettingrokende peuter nu gezonde jongen van 8

18:46 Nog voor zijn tweede levensjaar had de kleine Aldi Suganda uit Indonesië al zijn eerste sigaret opgestoken. Niet veel later was hij een verstokte roker die dagelijks een paar pakjes per dag wegpafte. Wereldwijd werd er schande over gesproken. Zes jaar later gaat het een stuk beter met de gezondheid van Aldi. Niet alleen zijn sigarettenverslaving, maar ook zijn snackzucht is over.