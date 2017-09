Mensenhaai-baby Fluffy spoelt aan op strand van Sydney

Het haaitje had wel wat verwondingen aan zijn bek en staart en werd daarom overgebracht naar Manly Sea Life Sanctuary waar hij gedurende de nacht is geobserveerd.



,,Dat deed de mensenhaai goed'', aldus Robbie McCracken. Het dier heeft alle gezondheidstest met glans doorstaan en kan op een diepere plek in de oceaan worden uitgezet.



,,Hij heeft hier de kans gehad om even op adem te komen en hopelijk kunnen we hem later vandaag weer de oceaan in laten zwemmen. Voor dit dier is het natuurlijk het beste om in zijn eigen habitat geheel te herstellen.''