Mensenrechtenorganisaties: Oekraïne schendt rechten Russische krijgsgevangenen

Navo gaat de oostgrens de komende jaren flink versterken

De Navo zal de komende jaren veel massiever aanwezig zijn aan haar eigen oostgrens dan de afgelopen jaren het geval was. Ook als de oorlog in Oekraïne op een dag voorbij is. Navo-topman Jens Stoltenberg zei dat vanmiddag na overleg met de dertig Navo-defensieministers. Zij gaven hun militaire commandanten opdracht tegen eind juni concrete plannen uit te werken.

16 maart