‘Mentaal gesloopte’ Nederlander in hongerstaking na arrestatie in Spanje: ‘Dit zal ik nooit vergeven’

terreurverdenkingEen Marokkaanse Nederlander die al zes weken in Spanje wordt vastgehouden omdat hij een gevaar zou zijn voor de nationale veiligheid, is afgelopen weekend uit protest in hongerstaking gegaan. Zijn advocaten Samira Sabir en Teresa Martin Raymondi slaan alarm bij de Nederlandse en Spaanse autoriteiten. Hun cliënt zou op basis van foutieve informatie zijn aangehouden, terwijl hij met zijn echtgenote op doorreis was naar Marokko. ,,Hij leeft nu tussen hoop en vrees.”

De man uit Tilburg, die uit angst voor stigmatisering anoniem wil blijven, zit al weken vast in een detentiecentrum voor ongewenste vreemdelingen in Valencia. De Tilburger was met zijn echtgenote onderweg voor een vakantie in Marokko. Donderdag 24 juli ‘s ochtends stond hij om 8 uur net onder de douche in zijn hotel in Burgos toen de Spaanse politie op de deur bonkte. Vier agenten vertelden hem dat hij werd gezocht. Dit moet een misverstand zijn, dacht de man, omdat hij geen enkele geschiedenis met politie had. In het vertrouwen de kwestie snel recht te kunnen zetten, stapte hij ongeboeid in de politiewagen. Mogelijk was er sprake van persoonsverwisseling, dacht hij.

Nadat zijn vingerafdrukken waren afgenomen en mugshots waren gemaakt - ,,alsof ik een crimineel ben terwijl ik nog nooit wat heb gedaan laat staan iets van plan was te doen”, - kreeg hij te horen dat voor hem een inreisverbod voor Spanje geldt van 2022 tot 2032. ,,Omdat ik een gevaar zou zijn voor de Spaanse nationale veiligheid.” De verdenking is niet mals. De Spaanse autoriteiten denken dat hij in 2018 contact heeft gehad met iemand van een Arnhemse terreurcel. Het Nederlandse Openbaar Ministerie en het ministerie van Buitenlandse Zaken kunnen hier niets over zeggen en wijzen naar elkaar en naar Spanje voor toelichting.

Geen bekende van politie

Saillant is dat de man in Nederland helemaal niet wordt gezocht voor terrorisme en geen bekende is van de autoriteiten. Zijn advocaat Samira Sabir reageert onthutst en benadrukt dat de man nooit met politie of justitie in aanraking is geweest en al helemaal geen radicaal gedachtegoed koestert.

Ze vermoedt dat de man, net als honderden andere Nederlanders, onterecht op een ‘geheime terreurlijst’ is beland, simpelweg omdat de politie soms zou zijn vergeten ze eraf te halen. Daar is de afgelopen maanden veel commotie over. Minister Dilan Yeşilgöz (Veiligheid en Justitie) erkende in een Kamerbrief dat er Nederlanders zijn die onterecht gesignaleerd staan, maar zegt dat de slachtoffers vooral zelf in actie moeten komen om dat op te lossen.

‘Mijn accu is leeggezogen’

De in Spanje aangehouden Tilburger voelt zich daardoor ‘enorm in de steek gelaten’. ,,Mijn accu is leeggezogen door een situatie die de Nederlandse autoriteiten voor mij hebben gecreëerd. Het gaat echt heel slecht met mij. Ik ben mentaal helemaal gesloopt”, zo laat de man maandag vanuit het detentiecentrum weten. ,,We zitten met zijn zessen in een cel zonder privacy, zonder airco of ventilatie, in extreme hitte. Ik ben de afgelopen weken alleen maar ziek geweest.”

Intussen probeert zijn advocaat Sabir de overheid in beweging te krijgen. Dat gaat moeizaam. ,,We hebben op dit moment niets aan ze. Hun houding is erg passief. We moeten het, zoals de minister in haar brief aangaf, maar zelf oplossen.” Wel verleent het ministerie consulaire bijstand, bevestigt een woordvoerder. ,,Maar dat gaat niet verder dan het zoeken van een Spaanse advocaat”, verzucht de advocaat. ,,Harde actie blijft vooralsnog uit. We weten daardoor niet meer waar we het zoeken moeten. Het is afwachten.”

Afgelopen week kreeg de Nederlander bezoek van twee medewerkers van de Nederlandse ambassade in Madrid, in het bijzijn van de consul-generaal. ,,Ze hebben mijn verhaal aangehoord en hun medeleven uitgesproken en gaven aan een rapport op te stellen waarmee zij hopen dat er bij Buitenlandse Zaken meer beweging in de zaak komt.”

Vertrouwen daarin heeft hij niet. ,,Ik ben mijn vertrouwen in de Nederlandse ‘rechtsstaat’ volledig kwijt. Psychisch kom ik er misschien nooit meer bovenop. Ik begrijp niet waarom de verantwoordelijken vrij spel hebben om moslims lukraak te labelen zoals ik ben gelabeld en hen het leven hiermee zuur maken. Dit is een rechtsstaat onwaardig. Ik zit hier zonder iets te hebben gedaan.”

Zorgen bij mensenrechtenclub

In de afgelopen maanden zijn tientallen Nederlanders in het buitenland aangehouden omdat ze een terrorismerisico zouden vormen, stelt Muslim Rights Watch Nederland (MRWN), een islamitische non-profitorganisatie die de islamitische gemeenschap verdedigt. Sinds de organisatie een meldpunt startte, hebben zich al bijna honderd mensen met soortgelijke ervaringen gemeld.

Mogelijk komt dat doordat zij in het Schengeninformatiesysteem zijn terechtgekomen, waar de meeste EU-landen bij zijn aangesloten. Als er een match is, wordt zo’n SIS-signalering sinds maart 2021 ook gedeeld met Interpol, die organisatie die politiemachten uit verschillende landen helpt samenwerken. De bedoeling daarvan is om aanslagen te voorkomen.

Maar MRWN stelt dat dit ook voor onschuldige slachtoffers zorgt. ,,Uit alle verhalen komt een beeld naar voren van een stelselmatige en onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens, waardoor levens worden verwoest. Wij willen dat dit door Nederland wordt rechtgezet”, zegt een woordvoerder. ,,We spannen er rechtszaken over aan.” Zo behandelde de rechtbank in Breda laatst nog een zaak van een 32-jarige Tilburger, die ook op de internationale lijst was terechtgekomen. De politie trok in 2022 zijn SIS-signalering in, maar vergat dat hij ook op de internationale lijst van Interpol stond. De man kreeg excuses van de politie.

Volgens MRWN zijn de gevolgen voor de slachtoffers groot. ,,Ik durf niet meer op vakantie”, zegt ook de man uit Tilburg. ,,Ik ben van mijn vrijheid en privacy beroofd, vernederd, aangetast in mijn eer en waardigheid. Dit is de meest destructieve en duistere ervaring in mijn leven die ik nooit zal vergeten, noch vergeven.” Zorgen zijn er vooral over zijn toekomst. ,,Wat voor leven kan ik nog leiden als ik straks terug ben in Nederland? Behoud ik mijn baan en mijn sociale contacten of zullen zij met afschuw naar mij kijken en zich distantiëren van mij terwijl ik niets heb gedaan?”

Kamervragen

Inmiddels heeft Denk Kamervragen gesteld: ‘Hoe komt het dat Spanje deze informatie lijkt te hebben terwijl het Openbaar Ministerie en de Nederlandse politie aangeven dat hij niet verdacht wordt van terrorisme?’ Denk wil weten of Nederland hem onterecht op een lijst heeft geplaatst en of die informatie met andere landen is gedeeld. De rechter heeft de man in het detentiecentrum geplaatst voor maximaal 60 dagen. Dat zou betekenen dat de man mogelijk over twee weken op vrije voeten komt.