Merkel begint aan haar laatste grote klus: van West naar Oost, en terug

Alsof ze er altijd al was. Daarom zal het ook zo gek zijn als er straks geen Angela Merkel meer voorbij komt, in Berlijn, in Brussel, Moskou, Washington of waar dan ook. Of als de Duitsers ineens niet meer op haar kunnen stemmen bij de volgende verkiezingen. Er zijn er genoeg die dat nog steeds niet helemaal in de gaten hebben. Dat er iemand anders de baas wordt van Duitsland.